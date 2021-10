Relax Guide 2022 : Wellnessbibel schwärmt von diesem Hotel im Saarland – „hervorragendes“ Gütesiegel

Gonnesweiler Die Wellnessbibel „Relax Guide“ hat im deutschsprachigem Raum 1200 Hotels unter die Lupe genommen. Lediglich 20 erhielten das Top-Gütesiegel. Auch im Saarland darf man sich über eine Auszeichnung freuen.

Wellnesshotel-Betreiber standen durch den Corona-Lockdown bekanntlich unter enormen wirtschaftlichen Druck. Neben finanziellen Einbußen haben die Hoteliers auch mit dem Abgang vieler Mitarbeiter zu kämpfen. Jetzt, da die Wellness-Hotels wieder offen sind, können sie sich vor Besucher-Anfragen kaum retten. Doch das Personal fehlt: „Die Lage ist skurril: Die Gäste strömen zurück, sind bereit, gutes Geld auszugeben, aber es fehlt an allen Ecken und Enden an Mitarbeitern", sagt Christian Werner, der Herausgeber des "Relax Guide 2022" anlässlich des Erscheinens der 21. Ausgabe.

Das Personal fehle nicht nur in den Bereichen Service- und Gastronomie, sondern auch bei Gesundheitsdienstleistern für Massagen oder Kosmetik. In einigen Wellnesshotels kehrte sogar bis zu einem Drittel des Personals nicht mehr aus der Kurzarbeit zurück.

Dies mache sich beim diesjährigen Test bemerkbar. Und so bekommen vor allem die Gäste den damit einhergehenden Qualitätsverlust zu spüren: „Speziell beim Service und in der Küche, in einzelnen Fällen glaubten wir sogar, das Hotel kaum wiederzuerkennen", so Werner.

Alljährlich werden vom RELAX Guide alle Wellnesshotels in Österreich, Deutschland und Südtirol in den Kategorien Wellness, Kur, Gesundheit und Schönheitsfarmen getestet und bewertet. Um die besten Hotels auszuzeichnen, hat RELAX Guide eigens das Qualitätssiegel der „Relax-Guide-Lilie“ kreiert, die als Symbol für Reinheit und Erneuerung stehen soll.

Seezeitlodge in Gonnesweiler schneidet „hervorragend“ ab

Die „Wellnessbibel“ zeichnet ausschließlich Hotels aus, die mindestens 13 Punkte erhalten. Unter den 20 besten Wellnesshotels Deutschlands ist auch ein Hotel aus dem Saarland: Die Seezeitlodge in Gonnesweiler erhält mit 17 Punkten und drei Lilien die Bewertung „hervorragend“. Der vor vier Jahren eröffnete Wellnesstempel liegt auf einem kleinen bewaldeten Kapp inmitten der Natur am Bostalsee. Da kommen die Tester nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: „Alles in diesem Haus ist wohl durchdacht und geplant, und alles verströmt eine einnehmende atmosphärische Qualität – von der Ausrichtung nach der Sonne bis hin zur Auswahl der gestalterischen Materialien.“ Den Ausblick auf den See finden die Tester ebenfalls „wunderbar“. Aus diesem Grund gibt es in der Kategorie Naturlage auch 9,9 von 10 möglichen Punkten und für das Ambiente 9,7 Punkte.