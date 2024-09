Feuerwehr im Einsatz Rauch im Regionalexpress

Wie die um 4.44 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr feststellten, waren Betriebsstoffe ausgetreten, welche sich am heißen Auspuff entzündeten. Der Brandrauch gelangte schließlich über die Klimaanlage in den Fahrgastbereich. Die Insassen brachten sich eigenständig in Sicherheit, indem sie den hinteren Teil der betroffenen Zugeinheit aufsuchten. Da das Feuer bereits erloschen war, wurde der defekte Triebwagen des Typs Coradia Lint 81 in den Bahnhof nach Türkismühle geschleppt, wo die Fahrgäste sicher aussteigen und ihre Reise fortsetzen konnten. Verletzt wurde niemand.