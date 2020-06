Blaulicht : Mann zeigte sein bestes Stück und drohte mit Prügel

Walhausen Randaliert, sich entblößt und Prügel angedroht: Das alles soll ein Mann am Bahnhof Walhausen gemacht haben. Die Polizei sucht nach ihm.

Ein Mann randaliere am Bahnhof in Walhausen. Über diesen Vorfall haben Anwohner die Polizei am Freitag um 21.30 Uhr informiert.