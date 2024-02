Mosberg-Richweiler will neue Abstimmung Streit um geplante Photovoltaik-Anlage in der Gemeinde Nohfelden – wie geht es weiter?

Oliver Klein, Ortsvorsteher von Mosberg-Richweiler, ist sauer. „Wenn ich an die Äußerungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Nohfelder Gemeinderat denke, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man dem Ortsrat von Mosberg-Richweiler den schwarzen Peter zuschieben will.“ In ungerechtfertigter Weise, denn man sei ja nicht grundsätzlich gegen das Vorhaben gewesen. Im Gegenteil.