Public-Viewing Ein Fußballabend am See

Deutschland gegen Ungarn, so lautete am Mittwochabend die Partie der Fußball-Europameisterschaft. Und auch im Biergarten am Bostalsee war Public-Viewing angesagt. Zahlreiche Fans hatten es sich in ihren Trikots fürs Spiel gemütlich gemacht.

19.06.2024 , 18:18 Uhr

Auch ohne Sonnenschein kamen am Bostalsee Urlaubsgefühle auf. Foto: Frank Faber Foto: Frank Faber