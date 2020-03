Umzug innerhalb Türkismühles : Polizei ist nun im Zentrum präsent

Nohfeldens Bürgermeister Andreas Veit, Andreas Riemenschneider, sein Stellvertreter Hans-Jürgen Kugel und Polizeioberkommissar Michael Ding (von links) vor dem neuen Polizeiposten in Türkismühle. Foto: Frank Faber

Türkismühle Dienststelle ist innerhalb Türkismühles umgezogen. Das alte Gebäude war unwirtschaftlich geworden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Faber

Lange Jahre sind in dem Raum die Gepäckstücke der Bahnreisenden angenommen und ausgegeben worden. Seit Montag können die Bürger dort ihre Anliegen an Polizeibeamte weitergeben. Der Türkismühler Polizeiposten (PPost) ist von der Triererstraße in das Bahnhofsgebäude umgezogen. Die kleine ortsnahe Dienststelle ist der Polizeiinspektion (PI) Nordsaarland in Wadern nachgeordnet. „Zu den Präsenzzeiten ist der Polizeiposten zunächst mit zwei, später mit einem Kollegen besetzt“, erklärt PI-Nordsaarland-Dienststellenleiter Andreas Riemenschneider. Der Bürger könne sich zu den so genannten Besetztzeiten mit allen Anliegen an die Kollegen wenden, welche zur Kenntnis genommen und bearbeitet werden.

Da das alte und größere, langjährige Gebäude in der Triererstraße nach dem Abzug der Dienststelle nach Wadern nicht mehr wirtschaftlich war, hat sich die Polizei auf die Suche nach einem anderen Standort machen müssen. „Wie bei anderen Polizeiposten auch, war das Rathaus in Nohfelden mal im Gespräch, letztlich sind wir hier am Bahnhof fündig geworden“, sagt Riemenschneider. Und der Standort Türkismühle hat für die Polizei eine zentrale Bedeutung. „Am Bahnhof ist ein großes Aufkommen beim Pendlerverkehr, Türkismühle ist Schulstandort sowie die Nähe zum Bostalsee und zur Autobahn ist vorhanden“, spricht Riemenschneider die Vorteile an.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Polizei zieht um : Beamte arbeiten bald vom Bahnhof aus

Info So ist die Polizei erreichbar Der Polizeiposten Türkismühle ist telefonisch unter der Nummer (0 68 52) 90 90 zu erreichen: Die Besetztzeiten: Montag: 8 bis 12 Uhr, Dienstag: 13.30 bis 15 Uhr, jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat: 14 bis 17 Uhr, Freitag: 8 bis 12 Uhr.

Nohfeldens Bürgermeister Andreas Veit (CDU) stellt fest: „In Türkismühle ist der meiste Betrieb in der Gemeinde, und da ist es für die Öffentlichkeit wichtig, dass die Polizei im Zentrum präsent ist“. Damit, so Riemenschneider, werde das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger gestärkt. Deshalb appelliert er an die Bevölkerung: „Wenn jemand eine Beobachtung gemacht hat, dann bitte gleich zum Telefon greifen und die Nummer 110 anrufen“. Denn der Bürger sei das Auge und Ohr der Polizei.

Im Bahnhofsgebäude in Türkismühle ist nun die Polizei untergebracht. Foto: Melanie Mai