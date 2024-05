Unfallflucht in Türkismühle Polizei sucht nach einem silbernen Kleinwagen

Türkismühle · Zeugen in Zusammenhang mit einer Unfallflucht in Türkismühle sucht die Polizei Nordsaarland. Am Mittwoch, 15. Mai, gegen 16.30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die L 135, aus Türkismühle kommend, um weiter in Richtung Birkenfeld zu fahren.

16.05.2024 , 08:30 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder