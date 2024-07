Unbekannte Seite des Touri-Hot-Spots Phänomen Bostalsee – 17-Kilo-Fische und andere Kuriositäten in 16 Metern Tiefe

Ein schmales rosafarbenes Band am Himmel über Gonnesweiler kündigt um 5.15 Uhr den Sonnenaufgang an. Graublaue Wolken tauchen auf, spiegeln sich im Bostalsee. Donner grollt, ein Gewitter streift die Region. Regentropfen tanzen auf dem Wasser. Stille. Ruhe. Die Besucher schlafen noch. Alle? Nein, die ersten Angler sind bereits am See. So wie Gewässerwart Erich Fuchs und sein Anglerfreund Timo Breier. Letzterer hat nahe dem Staudamm zwei Ruten ausgeworfen, mit denen er Raubfische wie Zander fangen kann. Geschlafen hat Breier noch nicht, denn mit einer Sondererlaubnis hat er in der Nacht auf Welse geangelt. Erfolgreich. Um 1.50 Uhr hat er ein etwa 17 Kilogramm schweres Exemplar gefangen. Welse sind eine von 23 Fischarten im See, weiß Fuchs. Diese Vielfalt kommt bei den Anglern gut an: „Ich habe in ganz Europa gefischt, auch in Spanien, am liebsten aber am Bostalsee“, unterstreicht Breier.