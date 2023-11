Gottesdienst in Sötern Der letzte Pfarrer in Nohfelden

Aufgewachsen ist Manfred Keip in Wegberg und Müden an der Mosel, wo er 1976 in Cochem Abitur machte. Nach einem kurzen Zwischenspiel in katholischer Theologie wechselte er zum Studium der evangelischen Theologie, welches er 1985 abschloss. In seinen ersten Stationen nach dem Studium war er im Vikariat in Düsseldorf und als Pfarrer zur Anstellung in Krefeld eingesetzt. Über den Sonderdienst in Frechen kam er schließlich nach Sötern, wo er zum 1. November 1994 in die Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinden Sötern und Bosen berufen wurde und bis zuletzt ununterbrochen Dienst verrichtete. Zuletzt umfasste seine Pfarrstelle auch die evangelische Kirchengemeinde Nohfelden.