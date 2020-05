Selbach Parkplatz an der Nahequelle in Selbach ist nun fertig. Noch wenige Restarbeiten sind zu erledigen.

Beim Neujahrsempfang 2015 hat der Nohfeldener Bürgermeister Andreas Veit (CDU) angekündigt, die Infrastruktur des Geländes an der Selbacher Nahequelle samt Wildgehege aufzuwerten. „Neben dem Bostalsee sollte die Nahequelle die Nummer zwei unter den Ausflugszielen in der Gemeinde werden“, so Veits damalige Intension. Fünf Jahre später ist das Dörfchen Selbach zu einem Anziehungspunkt für Tagestouristen aus der gesamten Region geworden. Warum? Idyllisch im Wald bei Selbach gelegen, entspringt die Nahe. In unmittelbarer Nähe der Nahequelle befindet sich das Wildfreigehege mit einem großen Wildbestand: Enten, Gänse, Pfaue, Ziegen und Rehe (Sikawild). Eine komfortable Grillhütte bietet Platz für Feiern und Feste.