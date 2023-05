Feuerwehr feiert in Nohfelden Die Feuerwehr im Wandel der Zeit

Um die Feuerwehr und ihre Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten ging es beim Feuerwehr-Oldtimer-Treffen der Freiwilligen Feuerwehr Nohfelden, das am Wochenende rund um die Burg stattfand. Das Feuerwehr-Erlebnis-Museum Hermeskeil war mit vier Fahrzeugen vertreten und nutzte die Gelegenheit zur Werbung in eigener Sache. Wie Max Schmitt, Leiter des von einem Förderverein seit 2014 betriebenen Museums, erläuterte, wolle man die Arbeit der Feuerwehr in all ihren Facetten widerspiegeln: „Zunächst war die Feuerwehr in erster Linie dazu da, Brände zu löschen, dann kamen immer mehr Aufgaben dazu. Mittlerweile macht die technische Hilfe den größten Anteil aus“, führte er aus und ergänzte, dass bei den bisherigen Besuchern in Nohfelden vor allem die Technik der Fahrzeuge großes Interesse geweckt habe.