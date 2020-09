Radiosendung : „Parzifal“ erklingt wenigstens im Radio

Abentheuer/St. Wendel Die Corona-Pandemie hat auch die Pläne des Künstlers Norman Liebold durchkreuzt. Doch er blieb nicht untätig.

In der Nationalpark-Region arbeiten die Initiatoren bundeslandübergreifend mit einer Vielzahl von Projektpartnern zusammen, als da sind: das Zauberwaldhaus Hattgenstein, der Keltenpark Otzenhausen, das Nationalpark-Radio, das Zwischen-Welten-Radio, die Eisenhütte Abentheuer, die evangelischen Kirchen Niederbrombach und Birkenfeld, die Bildungsnetzwerke St. Wendel und Birkenfeld, die Freien Waldorfschule Walhausen und das Kunstzentrum Bosener Mühle in der Person von Christoph M. Frisch. Das von Liebold und Frische entwickelte Projekt „Heimat/Erde“ musste übrigens ebenfalls ins kommende Jahr verschoben werden.

Die nächste Radiosendung findet am Donnerstag, 10. September, um 20 Uhr im Zwischen-Welten-Radio statt. Anlässlich der Veröffentlichung des Hörspiels „Parzifal“ auf Hörbuchplattformen werden die Initatoren der Hörspielbearbeitung von Liebolds 2019 erschienenen Novelle im Radio plaudern und Ausschnitte senden. Die Live-Hörspiel-Inszenierung, die im vergangenen Jahr auf dem Obsido-Festival, dem Festival Mediaval, der FaRK sowie im Keltenpark Otzenhausen aufgeführt wurde, war auch dieses Jahr wieder an verschiedenen Ort en geplant, kann jedoch leider aufgrund der Corona-Situation nicht umgesetzt werden, so Liebold.

Trotzdem die für 2020 geplanten Live-Veranstaltungen, die an besonderen Orten wie dem Langhaus des Keltendorfes, dem Salon der Eisenhütte Abentheuer und dem Zauberwaldhaus Hattgenstein hätten stattfinden sollen, aufgrund der Corona-Maßnahmen ausgesetzt werden mussten, arbeiten die Protagonisten intensiv an einem Voranbringen des Projektes, wobei sie sich auf virtuelle Medien konzentrierten.

In enger Zusammenarbeit mit Sandra Wenz von der Tour-Info Birkenfelder Land entstanden so eine Reihe von Videos, die sich auf die Traumschleife „Hunsrück-Höhenweg“ konzentrieren. Gemeinsam mit Aeneas Jörger (Bonn) schuf Liebold Videos, die die seit 2018 entstandenen literarischen Texte aus seiner Feder mit der Landschaft verknüpften und den Autor zeigen, wie er an den Orginalschauplätzen seiner Geschichten Auszüge mit musikalischer Begleitung vorträgt. Die Videos wurden breit im Internet gestreut.

Aber es sind auch neue Geschichten entstanden wie, „Der Drache vom Dollberg“, der auf dem Ringwall in Otzenhausen spielt, „Alle Menschen sind Edelsteine“ und „Alles ist Licht“ mit Handlungsschwerpunkt an der Nahe und „Von Drachen und Jungfrauen“, das in der vergangenen Woche im Geschichtenband „Wir sind die Bunten“ im Acabus-Verlag (Hamburg) erschienen ist. Dank des Chefs des Acabus-Verlages, Björn Bedey, wurde Liebold erlaubt, die Geschichte auszukoppeln und am Sonntag, 20. September, mit Musik von Tanja Endres-Klemm als Hörbuch zu veröffentlichen.