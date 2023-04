Neuer Markt Norma oder Rewe – Entscheidung in Nohfelden gefallen

Vollsortimenter und Discounter? Oder nur Discounter? Oder nur Vollsortimenter? Und wo wäre der beste Standort für einen Verbrauchermarkt – beziehungsweise wären die Standorte? Darüber hatten die Mitglieder des Nohfelder Gemeinderats in der jüngsten Sitzung des Gremiums zu entscheiden. Denn sowohl Rewe als auch Norma haben Interesse, in Eigenregie (Norma) oder über einen Projektentwickler (Rewe), in der See-Kommune einen ihrer Märkte hochzuziehen – so war jedenfalls der Stand der Dinge vor besagter Ratssitzung.