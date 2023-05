Gemeinderat Nohfelden hat getagt Kindergartenplätze werden zentral vergeben

In den vier Kindergärten der Gemeinde Nohfelden werden die Plätze knapp: Über die bereits zugesagten hinaus, sind bis Juli 2024 keine weiteren Aufnahmen im Kindergartenbereich (Kinder über drei Jahre) möglich. Zumindest nach derzeitigem Stand. Auch wenn die Bauverwaltung unter Bürgermeister Andreas Veit (CDU) an Lösungen arbeitet, um eventuell in den Kindertagesstätten in Nohfelden und Sötern kurzfristig zusätzliche Kindergartenplätze zu schaffen.