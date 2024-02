Nohfelder Gemeinderat gibt grünes Licht Bosen bekommt jetzt doch einen Norma-Markt

Als die Mitglieder des Nohfelder Gemeinderats im April des vergangenen Jahres darüber befinden mussten, ob gleich zwei Bewerber mit konkretem Interesse an einer Niederlassung in der Gemeinde zum Zuge kommen sollen, waren nicht alle glücklich mit der Entscheidung. Denn die fiel mehrheitlich pro Rewe in Neunkirchen/Nahe – und gegen Norma in Bosen. Hauptgrund damals war, dass Norma gerne am Ortsausgang von Bosen in Richtung Eckelhausen bauen wollte, was die Mehrheit der Ratsmitglieder jedoch ablehnte.