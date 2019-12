Neunkirchen/Nahe Seit drei Jahrzehnten kommt Arnold Orth in den Kindergarten nach Neunkirchen/Nahe. Dort wird er erst zum heiligen Mann.

„Der echte Nikolaus ist schon lange tot“, bleibt Orth bei der Wahrheit. „Und er hat auch nicht in Neunkirchen/Nahe gewohnt“, versucht der 63-Jährige, den Kindern, die es sich auf dem Boden bequem gemacht haben, zu erklären, warum er nun denn nicht im festlichen Gewand da steht, mit der Mitra auf dem Kopf und dem Stab in der Hand. Aber wo hat er denn gelebt, wollte Orth weiter wissen? Ein Junge ist sich ziemlich sicher, er ruft in die Runde: „Der wohnt in einem gelben Haus.“ Ein anderes Kind weiß sogar, woher der Nikolaus stammt: „Aus Myra“.