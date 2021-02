Neuer Ziegenbock in Walhausen : Zottel macht nun Platz für Athuro

Hat ein inniges Verhältnis zu seinen Tieren: Schulbauer Hannes van den Brink – hier mit Neuzugang Athuro – liegt der Erhalt vom Aussterben bedrohter Haustierrassen besonders am Herzen. Foto: Ralf Mohr

Walhausen Ein neuer Ziegenbock ist kürzlich auf dem Schulbauernhof der Waldorfschule in Walhausen eingezogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ralf Mohr

Die Freie Waldorfschule Saar-Hunsrück in Walhausen hat ein neues Mitglied: Der Ziegenbock Athuro gehört seit kurzem zur Herde und soll künftig für den Nachwuchs verantwortlich sein. Der Thüringer Waldziegenbock wurde aus dem Archepark des Tierparks Merzig nach Walhausen geholt. „Wir haben da eine schöne Kooperation mit dem Tierpark in Merzig“, erklärt dazu Schulbauer Hannes van den Brink. Mit knapp etwas über einem Jahr ist der Bock in die Waldorfschule gekommen. In einer ausgewogenen Zucht wechseln die Böcke alle zwei bis drei Jahre die Herde. So macht also der bisherige Ziegenbock Zottel Platz für Athuro.

Zu verdanken hat der junge Bock sein neues Engagement allerdings einem Zufall. Schulbauer Hannes hatte ursprünglich einen neuen Schafbock gesucht. Bei dieser Gelegenheit ist er auf den Thüringer Waldziegenbock gestoßen, der auch ein neues Betätigungsfeld suchte. Es passte also. Seither ist Athuro nun ein nicht unerheblicher Bestandteil der Waldorfschule.

„Als Schulbauernhof sind wir kein regulärer Zuchtbetrieb“, erklärt van den Brink. Allerdings strebt er die Einstufung zum Archehof, der sich der Erhaltung vom Aussterben bedrohter Haustierrassen verschrieben hat, an. Insofern passe die Zucht der Thüringer Waldziegen sehr gut in die selbst gestellte Aufgabe. Dazu gehört auch die Eintragung ins sogenannte Herdbuch. „Zwei Zuchtböcke wären zu viel für unseren kleinen Hof. Aber einen können wir locker halten, und so gehen wir in die Rotation mit anderen Zuchtbetrieben“, erklärt Schulbauer Hannes weiter.

Insgesamt stehen zurzeit mit dem Nachwuchsbock drei Böcke auf dem Hof, zusammen mit vier Ziegen. Außerdem sind noch zwei Zicklein im Bestand. „Erstaunlich ist, dass sich Athuro mit unserem Nachwuchsbock Rocky sehr gut verträgt. Wir können sie sogar zusammen in einem Gatter halten, ohne dass es da zu Reiberein kommt“, freut sich Hannes van den Brink über die gelungene Integration des Neuankömmlings. Besonders glücklich ist der Züchter, dass der neue Bock alle rassetypischen Merkmale, wie Hörner Bart und Trottels in sehr guter Ausprägung aufweist. „Es wäre sehr wünschenswert, wenn er zusammen mit unserer alten Dame, der Hannah, Nachwuchs zeugen würde. Denn bei ihr sind diese Rassemerkmale auch sehr deutlich zu sehen.“ Dem scheint nicht wirklich etwas im Wege zu stehen, denn Athuro zeigt bereits deutliches Interesse an der gutaussehenden Ziegendame.

Der Thüringer Waldziegenbock Athuro lebt nun auf dem Schulbauernhof der Freien Waldorfschule Saar-Hunsrück. Foto: Ralf Mohr