Feri’s Inn in Wolfersweiler mit neuem Standort Die Gastronomen mit der sozialen Ader

Seit Ende August ist das Feri’s Inn in Wolfersweiler an einem neuen Standort zu finden. Jetzt bietet das Restaurant 25 Gästen Platz, die sich auch über eine erweiterte Speisekarte freuen dürfen.

In sanften Naturtönen gehalten und mit Tischen aus Nussbaumholz und farblich passenden Stühlen verbreitet das Interieur des Feri’s Inn in Wolfersweiler das Flair eines Kaminzimmers. „Nach 20 Jahren haben wir einen Cut gemacht. Wir dachten uns, dass wir entweder ganz mit der Gastronomie aufhören oder in andere Räumlichkeiten umziehen, die mehr Platz bieten und die wir gemütlicher einrichten können. In der ehemaligen Tankstelle waren unsere Möglichkeiten begrenzt“, erzählt Inhaber Nuri Karaca, der das Lokal, das nun in der früheren Volksbank-Filiale, schräg gegenüber vom alten Standort, ein neues Zuhause gefunden hat, zusammen mit Ehefrau Milka betreibt: