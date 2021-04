Arbeiten in der Gemeinde Nohfelden : Wasserleitung wird verlegt

Nohfelden Und zwar von von Nohfelden nach Wolfersweiler. Baustart ist Anfang Mai.

Die Verlegung erfolge überwiegend über die ehemalige Bahntrasse, die später als Radweg dienen soll. Die neue Versorgungsleitung wird in Nohfelden in der Buchwaldstraße sowie in Wolfersweiler in der Straße Zum Alhopp an das bestehende Trinkwasserleitungsnetz angeschlossen. Die Bauarbeiten beginnen Anfang Mai und werden voraussichtlich bis Ende Oktober beendet sein.