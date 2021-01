Neuigkeiten zur Strandkorb-Reihe : Gentleman tritt am Bostalsee auf

Bosen Die Terminierung der Konzerte für die Strandkorb-Open-Air-Reihe geht weiter. Tickets gibt es online.

Seit 21. Dezember sind die Tickets für die ersten Künstler der Strandkorb-Open-Air-Reihe am Bostalsee im Verkauf. Einen Monat später kann nun Veranstalter Tom Schwarz von Car Concerts bereits den ersten Ausverkauf vermelden. Für den Auftritt von God Save the Queen am 6. Juni gibt es keine Karten mehr. Für Fans der Queen-Coverband, die sich für diesen Termin noch keinen Strandkorb gesichert haben, ist das aber kein Grund, traurig zu sein. Es gibt nämlich eine zweite Gelegenheit. Denn Eventprofi Schwarz hat eine Zusatzshow für Montag, 7. Juni, eingefädelt. Tickets gibt es ab sofort.

Den Auftakt der Strandkorb-Reihe übernimmt der Sänger Laith Al-Deen am 28. Mai. Außerdem sind die Konzerte von Glasperlenspiel (2. Juni), Daniel Wirtz, Völkerball (18. Juni), Culcha Candela (19. Juni) und In Extremo (25. Juni) bereits terminiert. Den musikalischen Schlusspunkt der Reihe setzt am Sonntag, 4. Juli, der Auftritt der Band Element of Crime.