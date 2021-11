6700 Euro Kosten : Neue Inklusionsschaukel am Bostalsee: Wo man trotz Rollstuhl die Mobilität trainieren kann

Bosen Neue Inklusionsschaukel am Bostalsee ist das 16. Fitnessgerät dieser Art im Land.

Gefahrlos schaukeln im Rollstuhl. Dafür ist jetzt die erste Inklusionsschaukel im Landkreis St. Wendel am Spielplatz auf der Festwiese am Bostalsee aufgestellt worden. Dunja Fuhrmann fährt mit ihrem Rollstuhl rückwärts auf das Fitnessgerät und macht die Bremse zu. Peter Haffner, Vorsitzender des Vereins Pro Inklusionsschaukel aus Fraulautern, sichert sie mit einem Gurt, damit der Rollstuhl nicht wegrollen kann. Fuhrmann greift nach dem Hebel, um die Auffahrt zu lösen und die Schaukel zu entriegeln. Dann greift Fuhrmann seitlich an die Haltestangen und setzt die Schaukel in Bewegung. Im Prinzip handelt es sich bei der Schaukel um eine Plattform mit einer Rampe, die vor- und zurückschwingt.