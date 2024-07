Bosen Viele Facetten der Kunst im Kunstzentrum Bosener Mühle

Die Etablierung neuer Themen im Kunstzentrum sei stets ein Anliegen. So ist auch die Ausstellung „KBM. with friends“ ein facettenreicher Querschnitt durch unterschiedliche Themen. Die Mitglieder des Kunstzentrums Bosener Mühle hatten befreundete Künstlerinnen und Künstler eingeladen, sich mit ausgewählten Werken an einer Präsentation zu beteiligen. Heraus gekommen ist eine Ausstellung, die sowohl mit den klassischen Sparten der Bildenden Kunst, Comics (der Neunten Kunst) sowie mit Fotografie und Keramik aufwartet.