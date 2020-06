Gemeinderat Nohfelden : Rat stellt Weichen für Wohnraum

Walhausen In der Gemeinde Nohfelden ist neuer Wohnraum gefragt. Der Gemeinderat hat nun die Weichen dafür gestellt.

In der Gemeinde Nohfelden soll neuer Wohnraum entstehen. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung in der Köhlerhalle in Walhausen jeweils einstimmig dafür, die Bebauungspläne „Auf ’m Bungert“ in Walhausen sowie „Erweiterung auf dem Ebert“ in Türkismühle in die Wege zu leiten. Architektin Nadja König erläuterte die Einzelheiten zu den Plänen, Bauamtsleiter Andreas Rink lieferte ergänzende Informationen. So sollen in Walhausen auf einer Fläche von rund 4500 Quadratmetern maximal sieben Parzellen entstehen. Grundstücke sollen in den Größen von 400 bis 600 Quadratmetern zu haben sein. Final sei das aber noch nicht festgelegt.