Nestlé Wagner spendiert Technik-Paket : Zehn Laptops für die Gemeinschaftsschule in Türkismühle

Nonnweiler Für gutes Homeschooling müssen die Schulen und auch die Schüler technisch ausgestattet sein.

Aus diesem Grund hat Nestlé Wagner seinen Partnerschulen insgesamt 30 Laptops zur Verfügung gestellt. Wie eine Sprecherin des Unternehmens berichtet, werden im Schnitt alle drei bis fünf Jahre die Rechner innerhalb eines Unternehmens ausgetauscht. Das könne mehrere Gründe haben. Zum Beispiel könne eine neuere Software nicht mehr kompatibel mit älteren Betriebssystemen sein oder es sei aus Sicherheitsgründen erforderlich, neue Betriebssysteme zu installieren. Auch die neue Software der Nestlé Wagner GmbH ist mit einem älteren Betriebssystem auf 30 Laptops nicht mehr kompatibel. So können die Rechner nicht mehr eingesetzt werden, obwohl sie noch vollkommen in Ordnung sind.

Daher hat sich die Nestlé Wagner GmbH überlegt, diese 30 Laptops im Gesamtwert von knapp 24 500 Euro seinen Partnerschulen, der Gemeinschaftsschule Türkismühle, der Eichenlaubschule in Weiskirchen und der Graf-Anton-Schule in Wadernzu zu übergeben – jeweils zehn Geräte pro Schule. „Wir freuen uns sehr, ganz besonders in diesen herausfordernden Zeiten, in die Bildung der Schüler und damit auch in die Zukunft unserer Region investieren zu können“, sagt dazu Thomas Ludsteck, Vorsitzender der Geschäftsführung von Nestlé Wagner.