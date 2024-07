Nohfelden Mehr Punkte dank Verbesserungen

Die Vertreter der Tourist-Informationen Nohfelden, Birkenfeld, Baumholder und Edel-Stein-Land nahmen am Bärenpfad in Nohfelden die Zertifizierungsurkunden des Nahesteigs in Empfang. Hier befindet sich seit seiner Verlängerung ein neuer Startpunkt des nun rund 41 Kilometer langen Nahesteigs, der mit 86 Erlebnispunkten zertifiziert wurde.

Foto: Christopher Knapp/Gemeinde Nohfelden​