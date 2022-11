Forschergeist : Großer Andrang bei der Nacht der Wissenschaft in Birkenfeld

Waren begeistert von der Resonanz auf die lange Nacht der Wissenschaft am Umweltcampus Birkenfeld, der zur Hochschule Trier gehört (von links): Professor Tilman Cosack, Professor Dorit Schumann (Präsidentin der Hochschule Trier), Professor Dirk Löhr und Professor Peter Gutheil. Foto: Julian Regel/UCB

Birkenfeld Mehr Besucher als in den Jahren zuvor bei der Veranstaltung des UCB.

Über knapp 200 Anmeldungen zur Nacht der Wissenschaft konnte sich der Umweltcampus Birkenfeld (UCB) freuen. „Wir haben dieses Mal mehr Besucher als in den Jahren davor. 200 Anmeldungen sind eine große Zahl für eine Veranstaltung dieser Art“, erläutert Kerstin Görtz, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Campus. „Für die Veranstaltung werden die Professoren, die an einem Forschungssemester teilnehmen, aufgefordert, ihre neuesten Erkenntnisse zu präsentieren“, erklärt Görtz. „Die Aktualität der Themen ergibt sich hierbei ganz automatisch.“

Professor Peter Fischer-Stabel startete die Vortragsreihe mit seiner Präsentation über die Darstellung dynamischer Umweltprozesse in Form von Diagrammen, Karten und Animationen. Anhand unterschiedlicher Beispiele wie den massiven Niederschlägen im Arthal 2021 oder der Erosionsentwicklung an der Saarschleife zeigte er, wie sich Landschaften in Abhängigkeit von Raum und Zeit verändern.

Darauf folgte Professor Dirk Löhr, der die neue Grundsteuer thematisierte. Er verglich die von Bundesland zu Bundesland verschiedenen Modelle und stellte Prognosen darüber auf, wie sie sich auf das zukünftige Stadtbild auswirken könnten: Ein denkbares Szenario wäre, dass Städte dichter bebaut werden.

Soll in Deutschland im Jahr 2050 hauptsächlich Solar- und Windenergie genutzt werden, so müsse Wasserstoff als alternative Stromquelle für diese wetterabhängigen Systeme eingesetzt werden, schloss Professor Gregor Hoogers seinen Vortrag. Er hatte zuvor einige Herstellungsverfahren von Wasserstoff und seine Anwendungsmöglichkeiten als Chance für eine nachhaltigere Energieversorgung erklärt.

In der letzten Präsentation des Abends setzte Professor Tilman Cosack sich mit Versorgungssicherheit in Deutschland auseinander, die wegen der ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland nun auf neuen rechtlichen Grundlagen basiert. Laut Gesetz seien die Betreiber von Energieversorgungsnetzen dafür verantwortlich, ihre Kunden ausreichend zu beliefern. In Notfallsituationen dürften allerdings bestimmte Kunden, beispielsweise Einrichtungen des Gesundheitssystems, bevorzugt werden.