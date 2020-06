Kostenpflichtiger Inhalt: Der Bostalsee erwacht : Mit Abstand zurück ins Urlaubs-Gefühl

Zwangsläufig leer ist derzeit der Wellnessbereich in der Seezeitlodge. Am Montag darf zumindest das Schwimmbad wieder öffnen. Foto: Melanie Mai

Gonnesweiler Über zu wenig Nachfrage klagt die Seezeitlodge am Bostalsee nicht. Ab Montag darf das Schwimmbad wieder öffnen.

Ihr Wunsch ist wahr geworden. Noch in der vergangenen Woche appellierte Kathrin Sersch, die Direktorin der Seezeitlodge in Gonnesweiler, an die Landesregierung, die Lockerenungen doch auch auf den Spa-Bereich auszuweiten. „Damit wir als Wellnesshotel auch wieder ein Wellnesshotel sein dürfen“, sagte Sersch. Nun besteht Klarheit. Am kommendem Montag, 8. Juni, darf zumindest das Schwimmbad wieder öffnen; Kosmetik und Massage wurden ohnehin schon angeboten. Die Sauna-Landschaft bleibt aber weiterhin geschlossen. Wegen der Wellness-Einschränkungen gewährt das Hotel bis einschließlich 7. Juni noch 20 Prozent Nachlass auf die Übernachtungsrate, ab dem 8. Juni gibt es noch zehn Prozent Nachlass. „Das tut natürlich weh, aber es muss einfach sein.“

Auf die Öffnung des großen Spa-Bereichs sind alle Verantwortlichen im Hotel längst vorbereitet, ein Hygieneplan ist erstellt. Außerdem haben sie die Liegebereiche großzügig gestellt und dort, wo es doch mal etwas enger wird, zwischen den Liegen dezente Plexiglastrennwände aufgestellt. Die ohnehin schon hohen Reinigungsstandards wurden – wie im gesamten Hotel – nochmal verstärkt. Wohlwissend, dass der Wellness-Bereich das Herzstück im Hotel ist. „Gäste aus dem Stuttgarter Raum würden sich beispielsweise eher für Österreich entscheiden, wenn unser Spa geschlossen wäre“, sagt Sersch.

Info Livestyle-Magazin listet Seezeitlodge auf Connoisseur Circle, ein Lifestyle-Magazin, das in Flughafen-Lounges, Hotels oder Reisebüros ausliegt, hat die Seezeitlodge beim Voting zu den besten Hotels in Deutschland gelistet. „Und wir finden, wenn wir schon nominiert sind, dann gewinnen wir den Wettbewerb doch auch gleich“, motiviert das Hotel seine Nutzer auf der Facebookseite. Kein leichtes Unterfangen, schließlich stehen so noble Häuser wie das Adlon in Berlin, das Atlantic in Hamburg oder das Ritz-Carlton in Wolfsburg ebenfalls zur Wahl. Aber Seezeitlodge-Direktorin Kathrin Sersch ist zuversichtlich: „Wir hoffen auf unsere starke Social-Media-Gemeinschaft.“ Schließlich handelt es sich um ein reines Publikums-Voting. Und mehr als 13 000 Menschen folgen dem Hotel mittlerweile auf Facebook. Sersch: „Wir hoffen, dass wir eine gute Platzierung erreichen.“ Überhaupt schon auf der Liste zu sein, wertet sie als Erfolg. Denn „das Magazin ist auf uns zugekommen“, betont sie.

Dabei betont die Hotel-Chefin, dass sie und ihr Team alle Einschränkungen in dieser Corona-Krise nachvollziehen können. Höchste Standards seien wichtig. Und die erfülle die Seezeitlodge auch. Gerade rechtzeitig zur Wiedereröffnung nach der Zwangspause seien die Desinfektionsständer gekommen. Diese sind überall im Haus verteilt. Los ging es an Christi Himmelfahrt. Die Nachfrage sei groß, freut sich Sersch. Die Reservierung war auch in der Zeit der Schließung präsent, während 90 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit waren. Auch die Garten- und Wartungsarbeiten liefen weiter.

In der ersten Woche sei das Haus zu 30 Prozent belegt gewesen. Am Pfingswochenende waren es dann 70 Prozent. Und das, obwohl das Tagungsgeschäft derzeit nicht existent sei. Am nächsten Feiertags-Wochenende hätten sie sich über eine hundertprozentige Belegung freuen können. Aber die Auflagen erlauben derzeit nur 75 Prozent. Also mussten schon gebuchte Übernachtungen storniert werden. „Es gab wenig Beschwerden“, freut sich Sersch über das Verständnis der Kunden. Und auch über deren Treue. „Auch als das Hotel geschlossen war, gab es Anfragen von Menschen, die uns unterstützen wollten“, zeigt sich die Direktorin gerührt. Beispielsweise wollten die Kunden Gutscheine kaufen oder schon jetzt den Sommerurlaub buchen. „Es gab viele positive Rückmeldungen“, sieht Sersch in der Krise auch eine gute Seite.

Selbst die Abstandsregelungen haben in der Seezeitlodge einen ganz eigenen Stil. Foto: Stefanie Herrig