200 Jahre deutsche Einwanderung in Brasilien Nach der 200-Jahr-Feier kam die Sintflut

Am Dienstag erreichten ihn stündlich neue Fotos und Videos, welche die ungeheure Zerstörungskraft des um ein Mehrfaches seiner Normalhöhe über die Ufer getretenen Forromecco anrichtete, und ein Ende des Regens war noch nicht abzusehen. Straßenzüge und Fahrzeuge wurden von Erdrutschen verschlungen und das Ortszentrum überflutet. Man spricht von einem Jahrhunderthochwasser. Die Bevölkerung wird aufgefordert, höhere Lagen aufzusuchen, aber wegen der Erdrutsche ist man dort auch nicht sicher. Die Padaria, in der Stefan Blasius bis Sonntag wohnte, steht ebenso unter Wasser wie der größte Teil des Zentrums, ebenso die bekannte „Urwald-Brauerei“. Schulen sind geschlossen, das öffentliche Leben kommt zum Erliegen, jeder versucht zu retten, was noch zu retten ist. David, der Kameramann, der noch bis Mitte Mai in Sao Vendelino bleibt und ebenfalls in der Ferienwohnung der Padaria logiert, schrieb Stefan Blasius, dass er zum richtigen Zeitpunkt abgereist sei. Freude über diesen glücklichen Umstand will aber nicht aufkommen. Vielmehr gilt seine Sorge den Menschen, die ihm im „Pequeño Paraíso“ ans Herz gewachsen sind.