Unangenehmer Zeitgenosse : Mann beleidigt Mutter und lässt vor der Polizei die Hosen runter

Foto: dpa/Daniel Karmann

Türkismühle Als unangenehmer Zeitgenosse entpuppte sich ein 23-Jähriger an Heiligabend, um 15 Uhr in Türkismühle. Der Mann aus Brandenburg war bei seiner Mutter in Walhausen zu einem Weihnachtsbesuch. Dort bedrohte und beleidigte er seine Mutter, weshalb diese ihn aus dem Haus warf.

Das teilt die Polizei-Inspektion Nordsaarland mit. Die von der Mutter verständigten Beamten konnten den Mann am Türkismühler Bahnhof aufspüren, als er dort über die Gleise lief. Er versuchte, in ein nahegelegenes Waldgelände zu flüchten, konnte von den Polizisten aber eingeholt werden. Der Mann verhielt sich laut Polizeiangaben aggressiv, spuckte mehrfach den Beamten vor die Füße, zog mit Sand verstärkte Handschuhe an und nahm eine drohende Haltung ein.