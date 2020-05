Musical-Schule in Zeiten Coronas : Singen hinter Plexiglas, Klavier-Stunden mit Maske

Türkismühle Von einer „großen Katastrophe“ spricht David Steines aus Sitzerath, der in Türkismühle eine Musical-Schule betreibt. Von heute auf morgen war die Schule zu – finanziell wäre das für ihn ein „Fiasko“ gewesen, sagt er

Zunächst einmal galt es für ihn, die Situation zu ordnen. Dann bot er Online-Unterricht an. Einige Schüler lehnten das von sich aus ab. Die Begründung: „Das bringt mir nicht so viel.“ Andere hingegen fanden die neue Unterrichtsform cool, beschreibt der Musiklehrer und ausgebildete Musical-Darsteller. Auch Steines sieht diese Form des Unterrichts als eine Notlösung in diesen schwierigen Corona-Zeiten: „Ich kann nicht direkt eingreifen, beispielsweise am Klavier“, erklärt er. Seit vorletzter Woche darf er nun wieder Instrumentalunterricht anbieten. Auch unter strengen Auflagen. So hat er beispielsweise für den Gesangsunterricht eine Plexiglaswand angeschafft. Schwierig sei es trotzdem. Probenarbeit in Gruppen sei gar nicht möglich. Weil höchstens zwei Schüler mit der Lehrperson in einem Raum sein dürfen. Bei etwa 30 Schülern erarbeitet Steines derzeit einen Plan, damit „wir das alles hinkriegen“. Jeder Schüler soll seinen Unterricht bekommen. „Wir schieben unseren Zeitplan nun hin und her – so wie die Kinder Zeit haben.“