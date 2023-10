Musical-Projcect in Sötern Ein paar Leckerbissen in die Show eingebaut

Eine abwechslungsreiche Show lieferte das Musical-Project um David Steines im April in Sitzerath ab. Es war der Neustart nach einer langen, coronabedingten Auszeit (wir berichteten). Nun kamen die Gemeinde Nohfelden und der MGV Sötern auf die Truppe zu und fragten nach einem Auftritt. Also zeigt das Musical-Project am Samstag, 14. Oktober, seine Show in der Mehrzweckhalle in Sötern. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist schon um 18.30 Uhr. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.