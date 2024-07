Bereits zum 26. Mal fand am Wochenende rund um die Burg in Nohfelden der traditionelle Mittelaltermarkt statt. An beiden Tagen kamen zahlreiche Besucher, am Samstagnachmittag gab es zwar einen steten Zustrom von Mittelalterfreunden, dieser fiel aufgrund der extremen Hitze jedoch etwas spärlicher als gewohnt aus.