Bostalsee feiert zweitägiges Fest Funkelnde Lichter und knackige Beats

Musik, Gaukler und ein Feuerwerk – der Bostalsee in der Gemeinde Nohfelden bietet am Wochenende vom 27. und 28. Juli einmal mehr eine besondere Kulisse für eine zweitägige Feier. „Das Seefest ist traditionell das Highlight der jährlichen Veranstaltungsserie am Bostalsee und aus den Eventkalendern der Großregion nicht mehr wegzudenken“, sagt Landrat Udo Recktenwald (CDU).