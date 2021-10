Campus : Mehrweg-to-go und Gebrauchtmöbelbörse

Nohfelden Am Umwelt-Campus Birkenfeld werden Wege geschaffen, Produkte in der Kreislaufwirtschaft zu halten und Ressourcen zu schonen.

Ein starkes Zeichen zur Abfallvermeidung wird in Zukunft am Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier gesetzt. Staatssekretärin Katrin Eder aus dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz hat am Mittwoch, 6. Oktober, den Fördermittelbescheid am Rande der PIUS-Tagung an Prof. Dr.-Ing. Susanne Hartard und Prof. Dr. Georg Rock persönlich überreicht. Das teilt eine Campus-Sprecherin in einer Pressemeldung mit. In dem interdisziplinären 18-monatigen Forschungsprojekt werden Mehrweg-to-go Konzepte und eine Gebrauchtmöbelbörse entwickelt und realisiert. Als Pate für die softwareseitige Entwicklung dient die hauseigene App Intake, die auch maßgeblich zur Ideenfindung beigetragen hat.