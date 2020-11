St. Martin reitet durch Neunkirchen/Nahe : Ein ganz besonderer Umzug in ganz besonderen Zeiten

Mit Abstand und Bollerwagen ging es hinter dem reitenden St. Martin in Neunkirchen/Nahe her. Foto: Marina Müller

Neunkirchen/Nahe Kinder der Kita in Neunkirchen/Nahe beteiligten sich am eigenen kleinen Umzug.

Unter Einhaltung aller Hygieneregeln haben die Kinder und pädagogischen Fachkräfte aus der Katholischen Kindertagesstätte St. Martin in Neunkirchen/Nahe am Donnerstagvormittag einen eigenen kleinen Martinsumzug veranstaltet. Begleitet wurde der interne Umzug von einem St. Martin auf dem Pferd. – Lisa Feid vom Weilerhof in Neunkirchen/Nahe. „In der Kindertagesstätte hatte jedes Kind die Möglichkeit, eine Laterne zu basteln, die es nun mit Freude durch die Straßen des Dorfes am Bostalsee tragen konnte“, erzählt eine Sprecherin des Kindergartens mit. Und weiter: „Während des Martinsumzuges hörten und sangen wir Lieder von St. Martin.“

An der Kindertagesstätte angekommen, teilte St. Martin, an jedes Kind eine Brezel aus. Somit ging, in der Hoffnung, den Kindern ein wenig Tradition vermitteln zu können, ein besonderer Martinsumzug in einer außergewöhnlichen Zeit zu Ende, so die Sprecherin abschließend.