Besondere Gericht bei Marie-Luise & Jypsie’s in Bosen Von Känguruh-Spieß bis Wildburger

Im Marie-Luise & Jypsie’s in Bosen sind Restaurant, Vinothek, Café und Bar vereint. Im Gespräch mit der SZ erläuterte Joana Dametto die Entstehung der besonderen Symbiose und stellte das Konzept vor, bei dem die australische Küche eine wichtige Rolle spielt. Das Marie-Luise & Jypsie’s in Bosen ziert derzeit ein Gerüst, denn es werden Veränderungen vorgenommen: „Unsere ehemalige Dachterrasse wird zum Sommergarten umgebaut. Diesen können wir dann voraussichtlich ab Ende August oder Anfang September als separate Eventlocation anbieten“, berichtet Joana Dametto (31), die die Gaststätte zusammen mit ihrem Ehemann Justin (27) betreibt, und fügt hinzu, dass man häufig Anfragen für Geburtstage, Hochzeiten und weitere Festivitäten habe, die man nicht bedienen könne, weil es bislang an separaten räumlichen Kapazitäten fehle.