Besondere Gericht bei Marie-Luise & Jypsie’s in Bosen Marie-Luise und Jypsie’s bringt die australische Küche nach Bosen – vom Wildburger bis zum Känguruh-Spieß

Bosen · Marie Luise & Jypsie’s will in Bosen Restaurant, Vinothek, Café und Bar gleichzeitig sein – und ein Stück Australien ins Saarland bringen. So kam es zu der Idee.

12.06.2024 , 12:21 Uhr

Marie-Luise Bloch (links) mit Justin (Mitte) und Joana Dametto (rechts), gemeinsam haben sie das Marie-Luise & Jypsie‘s aus der Taufe gehoben. Foto: Jennifer Fell

Von Jennifer Fell