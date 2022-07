Unfallflucht in Eisen : Mann prallt gegen Schutzplanke, flieht und widersetzt sich der Polizei

Unfallflucht in Eisen

Eisen Ein 24-Jähriger aus dem Kreis Birkenfeld hat in der Nacht auf Sonntag bei Eisen mit seinem Fahrzeug eine Leitplanke gerammt und ist geflohen. Später hat er sich der Vernehmung durch die Polizeibeamten widersetzt und wurde aggressiv, teilt die Polizei-Inspektion Norsaarland mit.

Der junge Mann verursachte zunächst gegen 1.20 Uhr auf der L 146 zwischen Eisen und Achtelsbach, noch auf saarländischem Gebiet, einen Verkehrsunfall. Er kam vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schleudern und kollidierte mehrfach mit den Schutzplanken. Die Schutzplanken wurden schwer beschädigt. Obwohl er am Unfallort von zwei Zeuginnen angetroffen und angesprochen wurde, flüchtete der Mann. Um kurz nach 3 Uhr konnte der Mann in gemeinsamer Zusammenarbeit zwischen den unfallaufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Nordsaarland und Beamten der Polizeiinspektion Birkenfeld auf rheinland-pfälzischem Gebiet angetroffen werden. Er war stark betrunken. Der Mann wurde zur rheinland-pfälzischen Dienststelle gebracht, um die angeordnete Blutprobe durch einen Arzt entnehmen zu lassen. Gegen die Blutentnahme leistete er jedoch Widerstand, konnte aber die Durchführung dieser Maßnahmen nicht verhindern, vielmehr brachte sie ihm noch eine zusätzliche Anzeige wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte ein. Ihm wurde der Führerschein entzogen, heißt es abschließend.