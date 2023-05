Mit Bollerwagen und Mucke unterwegs Chillige Mai-Sause rund um den Bostalsee

Feiernde ziehen an den Bostalsee. Am 1. Mai haben wieder hunderte junge Menschen ihre Wandertour an das Binnengewässer gestartet. Wie in all den Jahren zuvor sind wieder verstärkte Kontrollen vom Landkreis St. Wendel und der Polizei angekündigt worden. Es besteht für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in der Öffentlichkeit ein absolutes Alkoholverbot. Und zudem ist es in der Vergangenheit mehrfach zu Ausrastern der Wanderer und einer Vermüllung der Umwelt gekommen.