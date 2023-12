21. Heiligabendläufe in Nohfelden Lokalmatadore dominieren am Bärenfels

Es war noch dunkel am verregneten Heiligmorgen als Organisator Robert Feller um 8.30 Uhr zum insgesamt 21. Mal die Läufer auf den 42 Kilometer langen Marathonkurs über vier Runden über den Bärenfels in Nohfelden schickte. „Wir hatten eine starke Anzahl von 252 Startern. Dass zwei Läufer aus Hoppstädten-Weiersbach hier am Heiligabend gewinnen, hat es noch nicht gegeben und ist sensationell“, sagte Feller und meint damit die beiden Lokalmatadore Simon Kaiser (Biathlon-Team Saarland), der das Sprintrennen über 8,5 Kilometer für sich entschied, und Enzo Decker (TV Birkenfeld), Gewinner des Marathonlaufs.