Feuerwehr in Eiweiler : Ein Rückblick auf 70 Jahre Löschbezirk

Feuerwehr in Eiweiler

Eiweiler Eiweiler Feuerwehr feierte runden Geburtstag. Ehrungen und Beförderungen standen an.

Während einer kleinen Jubiläumsfeier blickte Löschbezirksführer Mario Veit auf die 70-jährige Geschichte seines Löschbezirks zurück. Im Nohfeldener Ortsteil Eiweiler werden die Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes seit 1952 von einer Freiwilligen Feuerwehr wahrgenommen. Nach der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 stellte der Ort mit Adelbert Ewen (1974 bis 1997) und Thomas Laubenthal (2003 bis 2022) über viele Jahrzehnte einen Teil der Wehrführung der Gemeinde Nohfelden. Laubenthal hatte zudem 1997 als erster Jugendfeuerwehrbeauftragter die Nachwuchsorganisation in seinem Heimatort ins Leben gerufen.

Als die alte Unterkunft in der Neunkircher Straße aus dem Jahr 1978 nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entsprach, wurde 2004 der Grundstein für das heutige Feuerwehrgerätehaus gelegt. Das neben dem Dorfgemeinschaftshaus in Eigenleistung erbaute Gebäude konnte im Jahr 2006 bezogen und 2017, wiederum in Eigenleistung, um einen zweiten Fahrzeugstellplatz erweitert werden. Darin finden seither das 2003 beschaffte Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W), welches zwischenzeitlich durch ein Löschgruppenfahrzeug (LF 8/6) ersetzt wurde, und das 2015 durch eine Fahrzeugumstellung frei gewordene Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) sowie die 31 aktiven Einsatzkräfte, die 13 Nachwuchskräfte der Jugendfeuerwehr und die sieben Mitglieder der Altersabteilung den nötigen Platz.