In der Buchwaldstraße in Nohfelden : Plötzlich klaffte ein Loch in der Straße

Dieses Loch klaffte noch am Donnerstag groß im Belag in der Buchwaldstraße in Nohfelden. Foto: Diana Bermes

Nohfelden Ein Meter tiefes Loch in der Nohfeldener Buchwaldstraße wurde schnell verfüllt. Auch die Ursache dafür ist inzwischen gefunden.

Und plötzlich klaffte ein Loch im bereits lädierten Asphalt. Am vergangenen Donnerstag befuhr ein Omnibus die Buchwaldstraße in Nohfelden, kam mit dem Reifen in ein Loch, welches sich dadurch noch um einiges erweiterte. „Der Bus konnte dann wieder rückwärts aus dem Loch rausfahren“, berichtet Andreas Rink, Bauamtsleiter der Gemeinde Nohfelden. Ein Anwohner informierte daraufhin die Feuerwehr, die Schadensstelle wurde sofort absperrt, wodurch die Buchwaldstraße nur noch halbseitig befahren werden konnte.

Die Öffnung mitten auf der Fahrbahn stellte sich als kleiner Krater dar: Fünfzig Zentimeter Durchmesser und etwa einen Meter tief, so Rink. „Wir haben schnell den Grund dafür gefunden“, ergänzt er. Im Kanalschaft seien die Rohrleitungen zum Seitenlauf abgerissen. „Dadurch ist rundum das Material weggespült worden“, erklärt der Bauamtsleiter. Am Freitag wurde der Schaden am Kanal von einer Fachfirma und dem gemeindlichen Bauhof behoben. „Das Rohr musste neu angeschlossen werden, und die Asphaltdecke trägt jetzt wieder das Ganze“, so Rink. Hätten sich Arbeiten über das Wochenende hinausgezögert, wäre das Loch in der Straße mit einer Stahlplatte abgedeckt worden. „Und der Verkehr hätte dann weiterlaufen können“, erläutert der Bauamtsleiter.