Der Sommer endet : Ende der Badesaison am Bostalsee

Foto: dpa/Harald Tittel

Bosen Das Freizeitzentrum Bostalsee teilt mit, dass die Badesaison am Bostalsee am Freitag, 16. September, endet. Letzter Badetag in den Strandbädern in Gonnesweiler und Bosen ist am Freitag, 16. September.

