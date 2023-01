Konzert in Birkenfeld : Lorena Emira bis Michael Ameer: Label stellt seine Künstler vor

Birkenfeld „Elite Experience“-Show steigt im Januar in der Jahnturnhalle in Birkenfeld.

Erstmalig findet am Samstag, 21. Januar, die „Elite Experience“-Show in der Jahnturnhalle (Stadthalle) in Birkenfeld statt. Die „Elite Experience“ versteht sich als eine Art Label-Showcase, bei der alle Künstler des regional ansässigen Labels „All Elite Music“ in Konzertlänge auftreten und ihre Songs zum Besten geben werden, teilt ein Sprecher des Veranstalters mit.

Zu den Aushängeschildern des Labels gehören der aus Idar-Oberstein stammende Deutschrapper und Geschäftsführer des Labels Kevin Q (Kevin Quint) sowie der US-Amerikaner Michael Ameer (Michael Williams), der bereits in den 90er Jahren Erfolge mit seinen Gruppen Poetry ‚n‘ Motion sowie Fresh ‚n‘ Funky sammeln konnte. Mit den Songs „Rock, Pop, Soul, Funk forever“ sowie der Radio-Ballade „Romeo & Juliet“, schafften es sogar zwei seiner Songs in die Top 100 der deutschen Charts.