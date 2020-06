Wettbewerb „Take17“ : Gewinner des Film-Wettbewerbs stehen fest

Mitten im Grünen liegt der Umwelt-Campus Birkenfeld. Nachhaltigkeit wird hier groß geschrieben – auch beim Kurzfilm-Wettbewerb. Foto: Christopher Müller-Dönnhoff

Neubrücke Nachhaltigkeit war das Thema beim Video-Wettbewerb „Take17“ am Umwelt-Campus Birkenfeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ Redaktion

Was bedeutet Nachhaltigkeit für die Generation Zukunft? Und was bedeutet die Generation Zukunft für das Thema Nachhaltigkeit? Um dies herauszufinden hat das Institut fürangewandtes Stoffstrommanagement der Hochschule Trier am Umwelt-Campus Birkenfeld im vergangenen Jahr den Video-Wettbewerb „Take17“ ins Leben gerufen. 14- bis 29-Jährige waren dazu aufgefordert, Kurzfilme rund um die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 zu produzieren und ihre Sichtweise auf dieses vielschichtige Thema auf kreative Weise festzuhalten. Prämiert wurden die besten Videos mit Preisgeldern von bis zu 1000 Euro.

Bekannte You-Tuber und Influencer wie Felix Michels (Tomatolix), Diana zur Löwen und Joseph Bolz (Joseph DeChangeman) rührten für den Wettbewerb die Werbetrommel und machten zudem mit eigenen Videos auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam. Bis zum Einsendeschluss am 29. Februar erreichten den Umwelt-Campus 44 Wettbewerbsbeiträge von erstaunlicher Qualität und Vielfalt, teilt ein Campus-Sprecher mit. Das Thema Nachhaltigkeit wurde in Musikvideos zu selbstgeschriebenen Songs, Reportagen, Animationen und Kurzspielfilmen auf unterschiedlichste Art kreativ umgesetzt. Bei der großen Anzahl an Beiträgen fiel die Wahl der Gewinner für die Jury aus Vertretern des Instituts, dem Take17-Medienpartner ume GmbH, TV-Moderatorin Susan Link und You-Tuber Tomatolix nicht leicht.

Nun stehen die Preisträger aber fest: Platz eins und damit 1000 Euro gehen an den Film „17 humans“ der Gruppe „4 humans“, der eine klare Message vermittele: Man muss bei sich selbst anfangen. „Der Film zeigt ein hohes Engagement, ist kurzweilig und zeichnet sich durch ausgezeichnetes Handwerk aus. Dabei beschäftigt er sich auf originelle Art und Weise umfassend mit den 17 Zielen der Agenda 2030“, so das Urteil der Jury.

Auf den zweiten Platz (500 Euro) wurde der Film „5 vor 12“ von „Team Rebound“ gewählt: „Der Beitrag zeichnet sich durch sehr, sehr starkes Handwerk aus und regt zum Nachdenken an. Hier wird besonders gezeigt, wie sich die Gesellschaft heute teils unzureichend mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Er ist kurzweilig, innovativ und unterhaltsam.“

Den dritten Preis (300 Euro) erhielt der Film „Tu es für uns!“ der „UmSo-Wöhlerschule Frankfurt“. „Er stellt klar heraus, was junge Menschen unter dem Thema Nachhaltigkeit verstehen und überzeugt dabei zusätzlich durch ein solides Handwerk“, so die Jury. deren Mitglieder haben sich außerdem entschieden, noch drei Sonderpreise zu vergeben: Den Sonderpreis Pädagogik, für einen besonders anregenden, motivierenden und lehrreichen Beitrag; den Sonderpreis Recherche für eine ausgezeichnete Rechercheleistung und Sonderpreis Musikvideo, für die besonders künstlerische Leistung.

Der „Sonderpreis Pädagogik“ geht an den Beitrag „Solawi – Eine nachhaltige Alternative zur kapitalistischen Landwirtschaft“ von „Sarah“. Es handele sich hier um eine sehr informative und sehr schöne Dokumentation. Der „Sonderpreis Recherche“ geht an „Meet the meat“ von „Leonhard und Lucas“. Dies sei eine sehr informative und handwerklich ausgezeichnet gemachte Dokumentation, die so auch als TV-Beitrag ausgestrahlt werden könnte, urteilt die Jury. In Zeiten von Fake-News und unhaltbaren Aussagen auf Social Media zeige der Film gegenteilig, wie man ein wichtiges Thema journalistisch einwandfrei und unterhaltsam erzählen kann.

Der „Sonderpreis Musikvideo“ geht sowohl an „Es ist Zeit“ von „Luisa“ als auch an „Bestimmung der Jugend“ von „70 Stoffe“. Beide Beiträge zeichneten sich durch eine hohe künstlerische Leistung aus. Da beide Songs so unterschiedliche Musikgenres bedienen, könne kein eindeutiger Gewinner ausgelobt werden. Daher werden beide ausgezeichnet.