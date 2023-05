Von den Nazis ermordet Vier Stolpersteine gegen das Vergessen

100 000 ist nicht gerade eine kleine Zahl. Aber dennoch nimmt sie sich gering aus gegen 6 500 000. So viele Juden, Sinti und Roma deportierten die Nazis und ihre Verbündeten zwischen 1933 und 1945 in Konzentrations- und Vernichtungslager und ermordeten sie dort. Männer und Frauen. Alte und Kinder. Menschen, die vor der Machtübergabe an die Nazis – wenngleich viele noch immer den Begriff Machtergreifung bevorzugen – Nachbarn waren. Freunde. Familienmitglieder. Vereinskollegen. Mitschüler. An dieses monströse Verbrechen, das unserer Vorfahren begangen haben, sollen sie erinnern, die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig.