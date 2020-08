Schau in der Bosener Mühle : Künstler interpretieren Gedicht von Johannes Kühn

Schau in der Bosener Mühle

Bosen Neue Ausstellung im Kunstzentrum Bosener Mühle startet am Sonntag, 9. August samt Lesung.

Das Kunstzentrum Bosener Mühle am Bostalsee ist Schnittstelle für Künstler und Kulturschaffende im Landkreis St. Wendel. Hier werden unterschiedlichen Partnern aus dem Bereich der Kultur Raum und Zeit für eigene Projekte bereitgestellt. Wie eine Sprecherin weiter berichtet, ist einer der langfristigen Kooperationspartner der Berufsverband Bildender Künstler und Künstlerinnen Saarland (BBK Saar), der vor Ort jährlich ein Projekt entwickelt und umsetzt. Dem im vergangenen Jahr realisierten „osmoSee“ folgt nun ein Projekt, dem der Dichter Johannes Kühn den Titel gegeben hat: „Nie verließ ich gerne den Hügelring“.

In der Zeit vom 9. August bis zum 20. September, in der die Künstler des BBK Saar ihre aktuellen Arbeiten präsentieren, wird Johannes Kühn mehrmals vor Ort sein, Texte vortragen und auch anlässlich eines Künstlergespräches eine Lesung halten. Kühns Gedicht ist Startpunkt und Inspirationsquelle für das Projekt und die darin vorgestellten Kunstwerke.

Den Besucher wiederum erwarten Einblicke in die Arbeit der Künstler, die in vielfältiger Weise die beschriebenen Landschaften mit ihren spezifischen Phänomenen künstlerisch umsetzen und sich mit dem Thema Heimat auseinandersetzen, kündigt die Sprecherin an.