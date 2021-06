Brand in Neunkirchen/Nahe : Es roch nach Feuer im Seniorenzentrum

Foto: Melanie Mai

Neunkirchen/Nahe Pflegekräfte des Caritas-Seniorenzentrums Haus am See in Neunkirchen/Nahe haben in der Nacht auf Dienstag einen Brandgeruch wahrgenommen. Sie alarmierten unverzüglich die Feuerwehr.