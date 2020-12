Weihnachtskrippe wirbt Spenden ein : Selbacher Krippe zieht in den Landtag

Selbach Werner Wilhelms Weihnachtskrippe wirbt für die Indienhilfe und hat einen Ehrenplatz in Saarbrücken.

In der Vergangenheit habe immer der St. Wendeler Künstler Karl Heindl eine Krippe im Landtag aufgebaut. Nach dessen Tod sei jemand gesucht worden, der diese Tradition fortsetzt. „So ist man auf mich gekommen“, berichtet Wilhelm. Da er gerne in seiner Freizeit bastele seien schon drei Krippen in unterschiedlichen Größen entstanden. „Die Grundidee wie meine Krippe aussehen könnte, hatte ich von der Krippe in meinem Elternhaus, die mein Vater gebastelt hatte. Die älteren Modelle mit Figuren habe ich meiner Tochter und meiner Nichte geschenkt. Die Idee zu meiner jetzigen Krippe hatte ich, als meine Frau vor neun Jahren die ersten Figuren in einem Geschäft in Dülmen entdeckt und gekauft hatte“. Letztendlich ist ein kleines Kunstwerk auf einem Meter mal 1,50 Meter entstanden.