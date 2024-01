Zur Tieren vor und hinter der Kamera Tiere vor und hinter der Kamera

Konrad Funk, pensionierter Förster und ehemaliger Mitarbeiter im Nationalpark Hunsrück-Hochwald, zeigt Tiere vor und hinter der Kamera. Und das schon seit Wochen in der Bosener Mühle. Zum Thema „Tiere vor und hinter der Kamera“ hält er am Montag, 22. Januar, 19 Uhr, außerdem einen Vortrag am Umwelt-Campus Birkenfeld in Neubrücke. Dieser Vortrag ist Teil der Nationalpark-Akademie. Die Nationalpark-Akademie und das Bürgerforum sind Veranstaltungen des Nationalparks Hunsrück-Hochwald für die Nationalparkregion und ein wichtiger Baustein der Bürgerbeteiligung und des Dialogs, so der Sprecher weiter. Die Veranstaltungen sind kostenfrei, es ist keine Anmeldung erforderlich. Im Vorfeld verrät Konrad Funk im SZ-Interview Hintergründe zu Ausstellung und Vortrag.